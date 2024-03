Gerhard Wisnewski zur Festnahme von RAF-Klette: „Absolut unwahrscheinlich, sich 30 Jahre zu verstecken“

Im AUF1-Gespräch bezweifelt der Investigativ-Journalist Gerhard Wisnewski, dass sich die kürzlich in Berlin festgenommene angebliche RAF-Terroristin Daniela Klette unerkannt 30 Jahre lang in dieser Stadt aufhalten konnte. Er gibt auch in Bezug auf die ihr vorgeworfenen Taten zu bedenken: „Viele dieser Taten sind inzwischen verjährt.“

Oft dienten solche Leute als „Sündenböcke“ für Geheimdienst-Aktivitäten. Wisnewski nennt das von Globalisten gesponserte Recherche-Netzwerk Bellingcat, das Klette mittels KI aufgespürt haben soll, „eine Art Informationswaschmaschine der Geheimdienste“ und rechnet nicht mit neuen Enthüllungen bezüglich der Morde an Herrhausen und Rohwedder. Sehen Sie dazu „Ungeklärte Polit-Morde, Teil 2: Herrhausen & Rohwedder – RAF-Attentate?“ auf: https://auf1.tv/auf1-spezial/ungeklaerte-polit-morde-teil-2-herrhausen-rohwedder-raf-attentate Quelle: AUF1