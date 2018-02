Daniel Kehlmann träumt von Stück am Broadway

Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") hat seine Ziele nach eigenen Angaben noch lange nicht erreicht. "Solange am Broadway kein Stück von mir läuft, habe ich Träume genug", sagte Kehlmann dem Magazin "Neon" (Ausgabe 3/2018).

Eines seiner Stücke in dem Theaterviertel New Yorks aufgeführt zu wissen, "das wäre das Allertollste" für ihn, so der Schriftsteller. Mit seinem letzten Theaterstück hätte sich sein Traum fast erfüllt. "Aber dann hat es eine schlechte Kritik in der `New York Times` gegeben, und es war vorbei", sagte der 43-Jährige dem Magazin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur