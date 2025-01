Jürgen Tonkel: Natürlich hatte ich grüne Haare - Schauspieler stieg vor mehr als 40 Jahren in eine Punkband ein

Schauspieler Jürgen Tonkel (62, "Die Chefin") blickt neben seiner Karriere auf der Bühne und im Film auch auf eine bewegte Zeit als Schlagzeuger einer Punkband zurück, die bis heute anhält und ihm als Jugendlicher manche Schwierigkeiten bescherte: "Natürlich hatte ich grüne Haare, auch blaue. Was zur Folge hatte, dass mich meine Mutter mit 19 zu Hause rausgeschmissen hat - bei uns in Bayern war schließlich alles erzkatholisch und sehr dörflich," sagte Tonkel der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er habe dann mehrere Jahre keinen Kontakt zu seinen Eltern gehabt, "weil ich für sie der verlorene Sohn war".

Schlagzeug lernte er als Jugendlicher, obwohl sein Vater es ihm verboten hatte: "Aber ich habe mit 13 schon mit dem Fahrrad Prospekte ausgefahren und mit 15 in den Sommerferien in einer Fabrik gearbeitet - von den da verdienten 400 Mark habe ich mir dann mein erstes Schlagzeug gekauft. Ich war eh immer hyperaktiv, nicht kontrollierbar und habe einfach gemacht. Ein Jahr später habe ich dann schon in einer Band auf der Schulbühne gespielt."

Seine Punkband A+P genoss in den Achtzigern in der damaligen DDR einen ähnlichen Kultstatus wie die Toten Hosen - allerdings ohne davon zu wissen: "Wir haben davon erst nach über 20 Jahren erfahren. Wir hatten uns ja 1984 aufgelöst und meine erste Frau wollte auch mit diesem Punk-Ding überhaupt nichts zu tun haben. Drei Töchter und eine Trennung später hat Philip (der Sänger) dann 2004 gefragt, ob wir mal wieder zusammen auftreten wollen, und bei diesem Konzert in München sind dann von 1000 Besuchern allein 400 aus dem Osten gekommen. Das hat uns komplett geflasht, da haben wir erst gemerkt, wie bekannt wir da waren. Da kam dann ein junger Punk auf mich zu und sagte: Mann, seid Ihr alt geworden. Und ein anderer kam nach dem Konzert mit Tränen in den Augen und sagte: Ich bin so froh, dass Ihr noch nicht tot seid. Da waren wir Anfang 40".

Die Musik war schließlich für Tonkel auch der Türöffner für seine erste TV-Rolle in der ARD-Vorabendserie "Blam!": Ich spielte damals noch sowohl in der NDW- als auch in der Punkband, und irgendwann kam so ein Typ und sagte: Du bist ja ein total durchgeknallter Schlagzeuger. Die Bavaria macht demnächst ein Casting für eine Serie über eine Band - hast Du nicht Lust, da mal vorbeizuschauen? Die wollten echte Musiker und keine Schauspieler, die so tun, als wären sie welche. Ich bin dann zu diesem Casting gegangen, da war unter anderem auch der Schlagzeuger der Toten Hosen, der später der Manager wurde, Trini Trimpop, ein toller Mensch. Aber ich bin genommen worden, das war für mich der Einstieg in die Schauspielerei."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)