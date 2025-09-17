Claudia Michelsen: "Was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als Verschwörung abgetan" - "Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsächlich als real herausgestellt"

Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng. "Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als Verschwörung abgeurteilt", sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Sie wünscht sich mehr "Differenzierung": "Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsächlich als real herausgestellt. Andere sind natürlich klar als Unsinn einzustufen." Sie beklagt, dass in gesellschaftlichen Debatten "Toleranz und Neugier auf andere Haltungen und Meinungen abhandengekommen" seien. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)