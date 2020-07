Uschi Glas kann sich ein Leben ohne Arbeit kaum vorstellen

Schauspielerin Uschi Glas kann sich ein Leben ohne Arbeit nur schlecht vorstellen. "Was mache ich denn da? Ich brauche eine Aufgabe", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Sie wolle sich nicht hinsetzen und warten. "Ich fühle mich gut, ich fühle mich neugierig, ich fühle mich interessiert", sagte Glas. Über ihre eigene Jugend sagte sie: "Ich habe eben Gottseidank meinen Kopf gehabt, und darin steckte Widerspruchsgeist ohne Ende. Wenn jemand gesagt hat, es geht nicht, habe ich gemeint: `Moment mal. Warum ist das so`. Ich wollte mir nichts vorschreiben lassen." Allerdings habe sie es auch nicht leicht gehabt als junge Schauspielerin in München. "Na ja, bei den Studenten in München haben halt oft die Eltern die Wohnung bezahlt. Die konnten da natürlich gut diskutieren. Ich dagegen musste immer mein Geld selbst verdienen. Ich musste die ersten Schauspielstunden selbst bezahlen, genauso meine Miete und mein Essen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur