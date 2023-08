Schlagerpiloten auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die "Schlagerpiloten" stehen mit "Rio" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Rapper Travis Scott ("Utopia") und Roland Kaiser ("Perspektiven") folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Die Vorwochensieger von Fury In The Slaughterhouse rutschen mit "Hope" auf Platz sechs ab. In den Single-Charts erreicht der "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 zum 21. Mal den Spitzenplatz. Als höchste Neuzugänge etablieren sich die Hip-Hopper Travis Scott und Playboi Carti ("Fein", 18) und Shindy ("Ey Ma", 31) sowie DJ Bennett, der mit seiner Techno-Version des französischen Klassikers "Vois sur ton chemin" Platz 36 erreicht. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur