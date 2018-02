Moderatorin Barbara Eligmann: "Ich bin keine Rampensau!"

"Willkommen bei ,Explosiv', mein Name ist Barbara Eligmann." Von 1992 bis 2000 ging die Moderatorin bei RTL so auf Sendung - jetzt meldet sie sich im Fernsehen zurück, mit der US-Crime-Show "Abgründe" (TLC). "Wenn das Angebot stimmt, also Inhalt, Konzept und Wahrheitsgehalt, dann nehme ich es gerne an", erläutert Eligmann, 54, in GALA (Heft 09/2018) ihre Motivation für den neuen Job. "Ich bin keine Rampensau, die unbedingt vor der Kamera stehen muss."

Die Familiengründung und gesundheitliche Probleme waren der Grund für ihre lange Pause. "Mit der Geburt meines ersten Kindes hat sich mein Leben verändert", sagt die inzwischen dreifache Mutter, die mit einem Berufskollegen verheiratet ist. "Am Telefon über Themen zu sprechen, während mein Kind auf der Krabbeldecke liegt - das hat nicht funktioniert." Unter dem Doppel-Stress habe sich bei ihr genetisch bedingt die Basedowsche Krankheit entwickelt. Inzwischen, so Eligmann, sei sie medikamentös längst perfekt eingestellt und wieder fit. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)

Anzeige