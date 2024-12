Casper auf Platz eins der Album-Charts

Der Rapper Casper ist mit seinem Album "Live in Bielefeld" neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Casper hatte das Album im vergangenen Juni vor 28.000 Fans auf der Bielefelder Alm aufgenommen, es ist sein siebtes Nummer-eins-Album.

Erst mit einigem Abstand folgen in der Woche vor Weihnachten die US-Rocker von Linkin Park ("From Zero", zwei) und die K-Pop-Band Stray Kids ("Hop", drei).



Während Taylor Swifts "The Tortured Poets Department" die vierte Stelle verteidigt, debütieren die beiden HipHop-Superstars Snoop Dogg & Dr. Dre ("Missionary", sieben) sowie die Synth-Pop-Kultband Camouflage ("Rewind To The Future And Goodbye", acht) in der Top 10. Auch Helloween ("Live At Budokan (Live)", 14) und Grobschnitt ("Solar Music - Live", 17) rocken vorne mit.



In den Single-Charts kommt es zu einer kleinen Überraschung: Erstmals seit zwei Jahren verdrängen Wham! ("Last Christmas") die ewige Konkurrentin Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You") vom Vor-Weihnachts-Thron. Zu verdanken ist dies wohl unter anderem einer limitierten Neuauflage, die anlässlich des 40. Jubiläums erschienen ist.



Insgesamt bevölkern bereits 52 Weihnachtslieder die Top 100. Als höchste Neueinsteiger landen Lacazette ("Wer", 60), Lola Young ("Messy", 68) und Nina Chuba ("Waldbrand", 73) in der unteren Hälfte.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur