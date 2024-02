FACTCHECKING THE FACTCHERCKERS: Potsdam-treffen.de

Die Seite Potsdam-treffen.de macht genau das, was Faktenchecker wie Correctiv lediglich vorgeben, zu tun. Die unhaltbaren Behauptungen von Correctiv zum Treffen von verschiedenen Leuten in Potsdam werden einer Wahrheitsprüfung unterzogen. Und der angeblich so saubere Faktenchecker Correctiv schneidet bei diesem Bick hinter die Kulissen nicht besonders gut ab.

Es ist lohnenswert, sich diese Seite anzusehen, damit schlagen Sie im Meinungskampf mit Fakten jeden Diskutanten aus dem Feld. Oder viel besser: Sie können behutsam versuchen, andere davon zu überzeugen, dass die gesammelte Leitmedienlandschaft ihnen über die angebliche “Wannseekonferenz 2.0” einen Bären aufgebunden hat. Zum Faktenchecker gehts hier: https://potsdam-treffen.de/ Quelle: apolut