Anke Engelke empfindet die Pubertät als die ätzendste Zeit im Leben

"Es ist nicht schön, den eigenen Körper und die eigenen Gefühle nicht zu verstehen. Aber am schlimmsten ist es für die Jugendlichen selbst, weil sie sich das Leben gegenseitig zur Hölle machen", so die Schauspielerin. Wenn man sie fragen würde, ob sie nochmal 15 sein wolle, aber im Jahr 2018, da würde sie "aber dankend ablehnen", sagte Engelke. Im Vergleich zu früher laste "viel mehr Druck auf den Jugendlichen, vor allem auf den Mädchen. Die sehen alle aus wie kleine Frauen. Ich beobachte immer Schüler in der Bahn: Die sind wahnsinnig aufgebrezelt, extraenge Jeans und ganz auf sexy gemacht. Wie früh das jetzt losgeht, dass die zehn-, elf-, zwölfjährigen Mädchen posen wie Erwachsene und alle "Germany's Next Topmodel" schauen."