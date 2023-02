Heiko Schöning: Die Verbrecher planen mit Biowaffen die nächste Panik!

Der Arzt und Aufdecker Heiko Schöning hat Monate vor Corona die Corona-Panik vorausgesagt. Jetzt sagt er im Gespräch mit Stefan Magnet: Die Verbrecher planen die nächste Welle! Es gehe dem organisierten Verbrechen um totale Macht und Kontrolle. Mit jeder künstlich erzeugten Panik und jeder gezielt herbeigeführten Krisensituation würden die kriminellen Netzwerke näher an ihr Ziel kommen: Mehr Kontrolle über die Menschen, mehr Profite für die Verbrecher. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Aktuell würde „der Widerstand abmoderiert“ und das System würde die Aufarbeitung von Corona gezielt behindern, sagt Heiko Schöning. Derweil wären Inflation, Gewalt und Krieg die vorherrschenden Themen.



Doch die nächste „Gesundheits-Welle“ würde bestimmt kommen. Alles deutet laut dem Analysten Schöning darauf hin, dass beim nächsten Mal Bioterrorismus an der Reihe sei: „Diesmal mit echten Biowaffen.“ Denn: „Das Zeitalter der Biowaffen hat begonnen.“ Dass mächtige Kreise ein Interesse an Biowaffen hätten, verdeutlicht der Umstand, so Schöning, dass rund 50 Milliarden US-Dollar in die Biowaffenforschung investiert wurden.



Doch Heiko Schöning hat auch gute Nachrichten: „Die wahren Verbrecher, mit denen wir es zu tun haben, sind nur sehr wenige an der Zahl.“ Und: „Game over für diese Verbrecher ist, wenn sie und ihre Taten bekannt werden. Deswegen muss sich die Aufklärungsarbeit noch besser aufstellen.“ Das im Interview genannte Buch „Game Over“ von Heiko Schöning ist im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/game-over?_pos=1&_sid=ae522a929&_ss=r

Quelle: AUF1