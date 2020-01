ZDF trauert um Regisseur Urs Egger

Das ZDF trauert um Urs Egger. Der Regisseur starb am 18. Januar 2020. Das ZDF verdankt ihm zahlreiche erfolgreiche und renommierte Fernsehfilme und Mehrteiler.

ZDF-Fernsehfilm-Chef Frank Zervos: "Urs Egger war eine wichtige Säule unseres Fiktion-Programms im ZDF, und er beherrschte souverän die große Bandbreite der Genres von Krimi, über Komödie bis zum Drama. Die Zuschauer liebten seine Filme. Er wird der deutschen und schweizerischen Fiktion-Branche sehr fehlen. Wir fühlen mit seinen Angehörigen."

Urs Egger wurde 1953 in Bern geboren, studierte Regie in Los Angeles und war unter anderem Regieassistent bei einem Bond-Film. Er inszenierte für das ZDF unter anderem den ersten Film der Reihe "München Mord", den historischen Zweiteiler "Gotthard", das Drama "Brief an mein Leben", den historischen Inquisitions-Film "Die Seelen im Feuer", das zeitgenössische Drama "Der Bankraub". Urs Egger erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Adolf-Grimme-Preis, die Goldene Romy und den Goldenen Gong.

Quelle: ZDF (ots)