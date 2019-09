Umfrage enthüllt inhaltliche Qualität als oberste Priorität für Journalisten

Während Media- und PR-Experten der APAC-Region sich mit dem rasanten technologischen Fortschritt und wandelnden Verbraucherpräferenzen auseinandersetzen, veröffentliche PR Newswire heute seinen Asia-Pacific Media Survey 2019-Bericht, um zu determinieren, auf welche Weise Journalisten sich diesen neuen Herausforderungen anpassen.

Bei dem diesjährigen Bericht handelt es sich um die bislang umfangreichste Umfrage, die PR Newswire in der Region durchführte. Nahezu 1000 Journalisten und Mediaexperten aus neun Schlüsselmärkten - Australien, Festland China, Hong Kong, Taiwan, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea und Vietnam nahmen an der Studie teil. Um internationalen Unternehmen zu einem besseren Verständnis der facettenreichen APAC-Medienlandschaft zu verhelfen, hat unser Audience Development Team zusätzlich eine Liste der zehn besten Wirtschaftsmedien[1] in jedem dieser neun Märkte erstellt.

Obwohl Leserschaftskennzahlen leichter zugänglich werden, geben 25 % der Journalisten inhaltliche Qualität als ihre primäre Leistungskennzahl (top performance indicator, KPI) an, gefolgt von der Anzahl origineller Nachrichtenberichte, wie z.B. soundsoviele Berichte pro Tag oder ihre Weitergabe in sozialen Netzwerken.

Die Umfrage ergab, dass einer verifizierten Nachrichtenquelle mehr Wichtigkeit denn je zugesprochen wird. So sind beispielsweise 73 % der Journalisten in Festlandchina der Ansicht, dass die Genauigkeit der Nachrichten bei einer Evaluierung des Nachrichtenwerts an oberster Stelle steht. Pressemitteilungen gelten nach wie vor als zuverlässigste Informationsquelle. Mehr als doppelt so viele Journalisten, die in der Mehrheit der APAC-Märkte (acht Schlüsselmärkte ohne Festlandchina) tätig sind, schenken offiziellen Pressemitteilungen (27 %) mehr Vertrauen als Social-Media-Kanälen (10 %). Was das Vertrauen in Pressemitteilungen angeht, wiesen die Ergebnisse im Vergleich zu 22 % im Zeitraum von 2016 - 2017 darüber hinaus einen Anstieg von fünf Prozentpunkten auf.

Überprüfte Nachrichtenquellen sind für Journalisten beim Verfassen ihrer Texte von großer Bedeutung. Auf der Suche nach Zitaten wenden sich Journalisten eines Großteils der APAC-Märkte mit hoher Wahrscheinlichkeit an persönliche Geschäftskontakte (60 %), dicht gefolgt von Pressemitteilungen (51 %).

Weitere wichtige Schlussfolgerungen der Umfrage umfassen:

Hochaufgelöste Fotos (29 %) machen das von Journalisten einer Mehrheit der APAC-Märkte bevorzugteste multimediale Element bei der Berichterstattung aus, während 25 % Videos sowie 21 % Infografiken präferieren.



Journalisten streben eine Optimierung ihrer Qualifikationen an, um inhaltliche Qualität schaffen zu können. Im Vergleich zu unserer letzten Umfrage von 2016 -2017 hat sich die Nachfrage von Journalisten der APAC-Region nach Schulungen für tiefgehende Berichterstattung und Interview-Kompetenzen erhöht.



Multilinguale Kommunikation ist unverzichtbar für Unternehmen, die global Fuß fassen möchten. Journalisten in Hong Kong, Malaysia und Singapur beantworteten die Umfrage in verschiedenen Sprachen, während nahezu 100 % der Journalisten in Festlandchina, Taiwan, Indonesien, Südkorea und Vietnam in ihrer vorherrschend heimischen Sprache agierten, was die Präferenzen ihrer Zuhörer- bzw. Leserschaft widerspiegelte.

"Für Unternehmen, die global aktiv sind, stellen die Förderung von Markenbewusstsein sowie Reputation wichtige Aufgaben dar. Medienberichterstattung spielt hierbei eine kritische Rolle", so Lynn Liu, Leiterin der Abteilung für Audience Development und Distribution Services. "In der APAC-Region ist es von entscheidender Bedeutung für internationale Unternehmen, sich der sich wandelnden Medienlandschaft sowie den Präferenzen lokaler Journalisten bewusst zu sein, um zu noch wertvolleren Medienpartnern werden zu können. PR Newswire hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zur Seite zu stehen, ihre Storys in dieser facettenreichen und dynamischen Region erzählen zu können."

PR Newswire freut sich darauf, die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage im Rahmen einer unserer anstehenende Media Coffee-Veranstaltungen zu diskutieren. Der vollständige Asia-Pacific Media Survey 2019-Bericht steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

[1] Entsprechend der monatlichen Unique Visitors

Quelle: PR Newswire Europe Limited (ots)