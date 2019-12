Compact TV: Die Woche - Bauern gegen Merkel, US-Krieg für Öl

Es ist ein leiser Tod. 1971 gab es in der damaligen Bundesrepublik mehr als eine Millionen Bauernhöfe. 2016 lag die Zahl in ganz Deutschland nur noch bei 276.000. Und die Zahl sinkt weiter. Ein Grund dafür sind nach Ansicht vieler Bauern auch überbordende Gesetze, die ihre Produkte verteuern – und dadurch gegenüber Billigimporten nicht mehr konkurrenzfähig sind.

Durch eine neue Verordnung der Bundesregierung sehen sich viele Landwirte nun einmal mehr bedroht. Doch statt zu resignieren, stehen sie auf.



Im Dezember 2016 wurde die Rentnerin Gerda K in Cottbus brutal ermordet. Angeklagt ist dafür ein syrischer Asylant, der als angeblich Minderjähriger nach Deutschland kam. Doch ein Ende des Prozesses ist auch drei Jahre nach der Tat noch immer nicht in Sicht. Martin Müller-Mertens steht jetzt vor dem Landgericht Cottbus. Martin, weshalb dauert es so lange bis zu einem Urteil?

Der Krieg in Syrien ist in erster Linie ein Stellvertreterkonflikt, in dem große und auch auch kleinere regionale Mächte um ihren Einfluss ringen. Die begrenzten Bodenschätze des Landes spielten dagegen bislang kaum eine Rolle. So verfügt Syrien durchaus über Erdöl, doch die Vorkommen gehen bereits zur Neige. Doch nun scheinen die USA doch noch ein Auge auf die Quellen im Norden des Landes geworfen zu haben.



In Braunschweig hat die AfD am Wochenende eine neue Führung gewählt. Bis zuletzt galt das Rennen als offen, auch weil etwa der amtierende Parteichef Alexander Gauland bis fast zuletzt offen gelassen hatte, ob er noch einmal für das Spitzenamt kandidiert. Vor zwei Jahren war es auf dem damaligen Parteitag in Hannover zu einer mehrfach wiederholten Kampfabstimmung gekommen. Doch lief es dieses mal geordneter ab?

Quelle: COMPACT TV