Bennett auf Platz eins der deutschen Single-Charts

Mit seinem Techno-Mix zum Chorlied "Vois Sur Ton Chemin" steht Bennett an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Song stammt ursprünglich aus dem französischen Musikfilm "Die Kinder des Monsieur Mathieu", der im Jahr 2004 herausgekommen war.

Die Neufassung ging im vergangenen Sommer auf Tiktok viral und mischt seitdem die Top 100 auf. Cassö, Raye und D-Block Europe erreichen mit "Prada" Platz zwei. Tate McRae rundet mit "Greedy" das Podium ab. In den Album-Charts erreicht Rapper Jazeek mit "Ninetynine" die Spitze. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Rockbands Magnum ("Here Comes The Rain") und Emil Bulls ("Love Will Fix It"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur