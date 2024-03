Benson Boone bleibt an der Spitze der Single-Charts

Benson Boone bleibt an der Spitze der deutschen Single-Charts. Bereits zum vierten Mal dominiert sein Ohrwurm "Beautiful Things" die Top 100. Hinter ihm notieren ebenfalls unverändert zur Vorwoche der australische DJ Cyril ("Stumblin` In") und das Trio Soho Bani, Herbert Grönemeyer & Ericson ("Zeit, dass sich was dreht").

Die höchsten Neueinsteiger sind in dieser Woche die HipHop-Acts Rap La Rue & Jiyo ("Katastrophe", 24) und Ufo361 & Lucidbeatz feat. Monty Datta & Snow ("Say Goodbye", 26). In den Album-Charts sind AC/DC erstmals mit "Back in Black" auf Rang eins. Die Scheibe, die als eines der meistverkauften Alben aller Zeiten gilt, wurde zum 50-jährigen Bandjubiläum als Vinyl wiederveröffentlicht und hat es nun auch bis nach ganz oben geschafft. Auch acht weitere Klassiker fluten aktuell die offiziellen deutschen Charts: "Highway To Hell" schneidet auf Rang zwei ebenfalls hervorragend ab.

Damit sind AC/DC die ersten Künstler mit einer Doppelspitze, seit Michael Jackson das vor 15 Jahren in seinem Todesjahr gelang. Vor sieben Tagen noch auf Platz eins eingestiegen, kommen die Metal-Legenden von Judas Priest ("Invincible Shield") jetzt auf Platz drei. Superstar Justin Timberlake meldet sich nach längerer Pause an fünfter Stelle erfolgreich zurück: Sein aktuelles Album "Everything I Thought It Was" bietet eine Mischung aus Pop, Electro, R`n`B und Soul. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur