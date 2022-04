Wolke Hegenbarth: Südafrikaner sind viel kinderlieber als Deutsche

Seit mehr als 20 Jahren ist Schauspielerin Wolke Hegenbarth, 41, regelmäßig in Südafrika. Nun, als Mutter, entdeckt sie noch mal ganz andere Seiten an dem Land."

Hegenbarth, die mit dem PR-Manager Oliver Vaid, 35, den gemeinsamen Sohn Avi, 2, hat, sagt in der aktuellen GALA (Heft 14/2022, ab heute im Handel): "Avi wird auf der Straße ständig angequatscht. In Deutschland hat man oft das Gefühl, am liebsten denken sich die Leute die Kinder weg. Das ist hier ganz anders. Sie beugen sich runter und machen Faxen."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)