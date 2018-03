Die Moderatorin Katrin Bauerfeind, 35, glaubt, dass viele Menschen Probleme mit der Liebe hätten, weil sie ihnen nie beigebracht wird. "Es ist doch ein Witz, dass man in der Schule lernt, wie Osmose funktioniert, aber nicht, wie man mit Zunge küsst", sagte sie im Interview mit dem Tagespiegel (Sonntagausgabe).

Bauerfeind selbst, die gerade das Buch "Alles kann, Liebe muss" veröffentlicht hat, glaubt nicht an die ewige Liebe. "Am Ende ist Liebe eine Momentsache. Ich hab' noch nie an die Ehe geglaubt und mich noch nie auf einen Altar zulaufen sehen im weißen Kleid. Da, wo ich herkomme, in Schwaben, braucht man ohne Mann und Kind ab 30 eigentlich ein Attest. Insofern ja, ich bin froh, dass ich das heutzutage selbst entscheiden kann."

https://www.tagesspiegel.de/kultur/interview-mit-katrin-bauerfeind-ich-hab-noch-nie-an-die-ehe-geglaubt/21080102.html

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)