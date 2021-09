Bühnenverbot für politisch inkorrekten Humor

Jan Böhmermann ist so etwas die Merkels Hauskomiker. Jemand, der unter den Deckmantel der Satire Regierungskritiker diffamiert, gegen sie hetzt und Hass säht. Und dafür vom öffentlich-rechtlichen ZDF nicht nur mit Gebührengeldern lukrativ entlohnt wird. Er hat auch die Meistbegünstigungsklausel im Polit-Medialen-Komplex und ist allgegenwärtig. So mager wie sein Humor auch sein mag. Oder gerade deshalb. Nikolai Binner ist eine Art Gegenstück zu Böhmermann. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Seine Satire tut das, was sie eigentlich tun sollte: den Regierenden weh. Er greift genau das auf, was diese nicht aufgegriffen haben möchten. Legt seine Finger in die Wunden des rot-rot-grünen Zeitgeistes. Dafür wird er nun in die „rechte Ecke“ gestellt, wie neudeutsch der Vorwurf des Rechtsextremismus genannt wird. Und hat ein faktisches Auftrittsverbot. Sehen Sie sich hier mein Gespräch darüber an, wie heutzutage mit kritischer Satire umgegangen wird:







Quelle: Reitschuster