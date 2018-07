Moderator Balder: Trash ist eigentlich Anarchie

Hugo Egon Balder geht mit seiner neuen Show ins Vorabendprogramm. Am Montag, 16. Juli, startet um 19 Uhr "Genial daneben - Das Quiz" auf Sat1. Einem größeren TV-Publikum war der Wahl-Kölner Anfang der 90-er Jahre durch die Erotik-Spielshow "Tutti Frutti" bekannt geworden - das Angebot, an einer Neuauflage teilzunehmen, habe er jedoch abgelehnt, sagte der 68-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion: "Das war mal, aber das bin ich nicht mehr. Ich will mich nicht verstellen müssen, ich möchte vor der Kamera keinen Moderator spielen."

Mit dem Begriff Trash habe er dennoch kein Problem, betonte der 68-Jährige: "Ich würde es allerdings eher Anarchie nennen, das finde ich schöner." Die Show "Genial daneben" funktioniert nach dem Prinzip "Zuschauer fragen, Komiker antworten". Bei der Quiz-Variante ist der Fokus ein anderer: "Natürlich muss es zwischendurch auch komisch sein, aber am Ende geht es um Wissen und um 5000 Euro, die einer jeden Tag mitnimmt oder nicht", sagte Balder, der als Berufsbezeichnung stets "Gaukler" angibt: "Ein Gaukler ist jemand, der Menschen unterhält, in welcher Form auch immer." Sorge, mit der neuen Quiz-Sendung neben den Vorabendserien und Soaps anderer Sender unterzugehen, hat Balder, der auch Schauspieler, Musiker, Produzent und Kabarettist ist, nicht. Schon der Ur-Version "Genial daneben" hätten die Programmverantwortlichen anfangs keine Chance gegeben. "Das Ding habe ich sieben Jahre lang angeboten", erinnerte sich Balder. "Mittlerweile gibt es bei anderen Sendern ich weiß nicht wie viele Nachfolgesendungen, sie kopieren das alle." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)