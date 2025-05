Drehstart für 29. Staffel von „Schloss Einstein“ – Was macht uns wirklich glücklich?

Ein Thema, das nicht nur Kinder und Jugendliche umtreibt: Wie fühlt sich Glück an – und ist es überhaupt messbar? Was passiert, wenn Angst und Zweifel immer stärker werden? Die Dreharbeiten zur Staffel 29 von „Schloss Einstein“ sind gestartet. Im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen Geschichten vom Suchen, Verzweifeln und Aufstehen. Bis Ende Oktober werden 26 neue Folgen gedreht.

Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2026 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek geplant. Die Serie ist eine ist Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF.

Mit gewohntem Einfühlungsvermögen und Mut zur Realität nimmt „Schloss Einstein“ auch in der kommenden Staffel wieder hochaktuelle Themen in den Blick: Die Internatsschülerinnen und -schüler kämpfen mit dem wachsenden Druck, funktionieren zu müssen. Zwischen Prüfungsstress, Zukunftssorgen und dem Wunsch dazuzugehören, stehen die jungen Einsteinerinnen und Einsteiner vor der Herausforderung, ihren eigenen Weg zum Glück zu finden. Neu ist auch, dass KiKA in Staffel 29 redaktionell einsteigt.

Stefan Pfäffle, Redaktionsleiter Fiktion KiKA: „‚Schloss Einstein‘ ist für KiKA von unschätzbarem Wert. Die Serie bietet nicht nur Unterhaltung, sondern greift auch essenzielle Themen, wie Freundschaft, Zusammenhalt und Internatsalltag auf. KiKA engagiert sich, weil wir überzeugt sind, dass ‚Schloss Einstein‘ Kindern die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und wertvolle Lektionen für ihre Lebenswelt zu lernen. Über das neu gegründete KiKA UserLab werden Kinder und Jugendliche (5. + 7. Klasse) in die Entwicklungsprozesse der Serie eingebunden und geben so wichtige Impulse und Einblicke, welche Themen sie aktuell bewegen. Sie gestalten so die Serie maßgeblich mit.“

Anke Lindemann, kommissarische HaR-Leitung Fernsehfilm, Serie u. Kinder: „Mit dem Drehstart der 29.Staffel von ‚Schloss Einstein‘ kehren wir zurück an ein ganz besonderes Internat – einen Ort, an dem Freundschaft, Erwachsenwerden und vor allem Zeit ohne Eltern im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich auf neue Geschichten mit alten und neuen Gesichtern. Durch die Co-Kreation mit Schülerinnen und Schülern geht die Serie noch tiefer auf die Bedürfnisse des Publikums ein. Darüber hinaus gab es noch nie eine so rege Teilnahme am Casting, auch das ist ein Zeichen dafür, wie relevant ‚Schloss Einstein‘ in der Zielgruppe ist.“

Neue Schülerinnen und Schüler an Bord

Luis Tielmann (Jonas Seeger) ist neu am Einstein, humorvoll und charmant. Für Sami (Joel Kohandel) spürt er direkt große Sympathie. Nicht nur im Sport haben sie gemeinsam viel Spaß. Luis steht Sami einfühlsam zur Seite, als der den nächsten Schritt in der Beziehung zu Luna geht. Luis erkennt Samis Unsicherheiten in Bezug auf Intimität und Sexualität. Gemeinsam entdecken sie die Themen rund um das „erste Mal“. Gegenüber Massuda (Tisa Pharischad Khumyim) gibt er sich flirtend, doch sie nimmt seine Avancen nicht wirklich ernst.

Auch Ánh Thi Walter (Ha My Anna Tran) beginnt ihr neues Leben am Internat. Sie ist von Natur aus aufgeschlossen. Ihre hilfsbereite Art macht sie schnell beliebt bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, denn sie ist immer bereit, anderen zur Seite zu stehen. Besonders eng ist die Beziehung zu ihrem jüngeren Cousin Karl (Lance Gernot Simon), der ebenfalls am Internat lebt. Sie sorgt liebevoll dafür, dass er nicht in unangenehme oder peinliche Situationen gerät. Leider löst sie damit bei Karl regelmäßig auch mal das Gegenteil aus.

Dilara Williams (Isabella Jones) gehört unter dem Namen Shibuya zu Maliks (Jonathan Behringer) Clan aus dem Online Game Survival X. Ihr von Joshua (Georg Trappe) organisierter Überraschungsbesuch am Einstein im letzten Jahr hat sie nachhaltig beeindruckt. Sie ist fest entschlossen, mit ihrem Gesang Karriere zu machen. Und wo könnte sie das besser als in der Band „Rocket Science“, die sie live erleben durfte. Da kommt es wie gerufen, dass sie als Bestschülerin mit dem Berger-Stipendium am Einstein Internat aufgenommen wurde.

Auch für Suki Ludwig (Alva Müllenberg) ist das Einstein eine neue Chance. Von ihrem Vater, der Psychotherapeut ist, konnte sie viel lernen. Sie durchschaut soziale Situationen in Nullkommanix und scheut nicht davor zurück, ihre Analysen direkt mit ihren Mitmenschen zu teilen. Wirklich Anschluss findet sie so aber nicht. Sukis Therapiesitzungen kommen schnell gut an, weil sie aber unbedingt dazugehören will, merkt sie nicht, wie sehr sie dabei an ihre Grenzen geht.

Milo Liebknecht (Jonas Fischer) kommt als Showman ans Einstein. Die Einsteinerinnen und Einsteiner feiern sein Talent, seinen Humor und seinen Enthusiasmus. Neben seiner Begabung hat Milos Hang, im Mittelpunkt stehen zu wollen noch einen anderen Grund: Seine Eltern wollen sich trennen. Bisher hat Milo versucht, die Ehe zu retten, indem er alle zum Lachen bringt. Auch am Einstein versucht er, die Show zu retten, lernt aber, dass er nicht für alle anderen die Verantwortung trägt.

Aurelia Faber (Elea Maria Edelmann) kommt als neue Schülerin ans Internat. Sie denkt sich gerne Geschichten und Welten aus und liebt es vor allem Pen & Paper zu spielen. Dafür hat sie ihre ganz eigene Welt erschaffen: Auria. Doch Aurelia will nicht mehr nur auf dem Papier wagemutig und abenteuerlustig sein, sondern auch in der echten Welt. Deshalb wird das Einstein bald zu ihrem neuen Abenteuer und Auria hilft ihr, neue Freunde zu finden.

3000 Bewerbungen

„Schloss Einstein“ ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Die Redaktion verantwortet Nicole Schneider für den MDR, für KiKA sind Corinna Schier und Silke Haverkamp zuständig. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug. Head-Autor der Serie ist Sebastian Jansen. Zum diesjährigen Casting haben sich 3000 Kinder beworben.

Zum Drehbuchteam gehören Anne Gröger, Dana Bechtle-Bechtinger, Georg Malcovati, Jule Keller, Livia Valensise, Luise Lindner, Marina Prados, Marvin Machalett, Max Honert, Paula Knüpling, Paul Markurt und Tajo Hurrle. Regie führen Alkmini Boura, Antonia Uhl, Benjamin Teske, Nils Dettmann, Severin Lohmer und Victoria Schulz.

Quelle: MDR Mitteldeutscher Rundfunk (ots)