Jazeek an Spitze der Single-Charts - Zartmann auf Platz zwei

Jazeek steht mit "Akon" weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Zartmann wird mit "Tau mich auf" folglich erneut auf Platz zwei verwiesen. Zum ersten Mal in die Top drei schafft es "Show Me Love" von Wiz The Mc und Bees and Honey.

In den Offiziellen Deutschen Album-Charts holt die schwedische Hardrock-Band Ghost mit "Skeletá" ihre zweite Nummer eins nach dem 2022er-Werk "Impera". Billy Idol landet mit "Dream Into It" auf Platz zwei. Das Album "Hair" von Phillip Boa and The Voodooclub, das Anfang 1989 Platz 26 erreichte, schneidet in dieser Woche mit einer anlässlich des 35-jährigen Jubiläums veröffentlichten remasterten Version und mit einigen neuen Songs an dritter Stelle noch einmal deutlich besser ab. Vorwochensieger Jazeek ("Most Valuable Playa") rutscht derweil auf Rang vier ab.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur