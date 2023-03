Zur Casua Ballweg: Dr. Alexander Christ im AUF1-Gespräch: „Aus unserer Sicht ist es eine Räubergeschichte“

Corona-Aufarbeitung: Das ist das große Schlagwort in diesem Frühjahr. Wie auf Kommando haben seit Jahresbeginn immer mehr System-Politiker, -Journalisten und -Wissenschaftler begonnen, sich von dem zu distanzieren, was in den letzten drei Jahren geschah. Und was sie letztendlich zu verantworten haben.

Doch davon wollen sie jetzt nichts mehr wissen und versuchen mit billigen Ausreden und Entschuldigungen ein Ausstiegsszenario zu finden, frei nach der Devise: „Schwamm drüber!“ Wie wenig glaubhaft diese Beteuerungen der Corona-Täter sind, beweist alleine schon die Tatsache, dass die Verfolgung der Maßnahmenkritiker mit voller Härte weiterläuft.

Stellvertretend für sie alle steht vor allem ein Name: Michael Ballweg, der seit Juni letzten Jahres in Stuttgart-Stammheim inhaftiert ist. Sabine Petzl hat mit Dr. Alexander Christ, einem seiner Anwälte, über den aktuellen Stand des Verfahrens gesprochen. Quelle: AUF1