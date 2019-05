„ESC”-Sieger Duncan Laurence auch bei den europäischen Musik-Downloads am beliebtesten

Nach seinem Sieg beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“ hat der niederländische Kandidat Duncan Laurence nun abermals Grund zum Jubeln: Mit seinem Song „Arcade“ liegt er auch in den europäischen „ESC“-Download-Trends klar vorne. Wie eine neun Länder umfassende Auswertung von GfK Entertainment zeigt, war „Arcade“ am vergangenen Wochenende der am häufigsten heruntergeladene „Eurovision“-Finalsong in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Portugal und Spanien. „DSDS“-Star Luca Hänni („She Got Me“) setzt sich dagegen in seiner Schweizer Heimat sowie in Österreich durch, während in Italien der eigene „ESC“-Beitrag „Soldi“ von Mahmood ganz oben steht.

Die norwegische Band Keiino, die am Samstagabend die meisten Zuschauerstimmen erhielt, ist bei den Musikverkäufen ebenfalls begehrt - und erobert in sieben der untersuchten neun Länder die „ESC“-Top 3. Die S!sters („Sister“) aus Deutschland kommen im eigenen Land (Platz acht) sowie der Schweiz (Platz 18) am besten an. Dort herrscht auch insgesamt gesehen die größte „Grand Prix“-Begeisterung, denn „Eurovision“-Songs besetzen vor Lady Gaga („Always Remember Us This Way“, sechs) sämtliche Plätze der Download-Top 5 vom Wochenende. Madonna, die neben dem Kulthit „Like A Prayer“ in Tel Aviv auch ihren neuen Song „Future“ (mit Quavo) vorstellte, erreicht Top 20-Positionen in Spanien (sieben), Frankreich (zehn), Italien und den Niederlanden (jeweils 15) sowie Deutschland (17). Basis der Sonderauswertung sind die Download-Trends im Zeitraum Freitag (17.05.19) bis Sonntag (19.05.19). Quelle: GfK Entertainment GmbH



