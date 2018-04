Mario Adorf wollte nie Macht über andere besitzen

Schauspieler Mario Adorf wollte in seinem Leben nie Macht über andere besitzen. "Machtstreben hat mich nie interessiert, ich wollte nie Macht haben. Vielleicht bin ich deswegen auch nie Regisseur geworden", sagte Adorf dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Die Beziehung zwischen Geld und Macht sei ihm immer suspekt gewesen.

In Helmut Dietls Fernsehserie "Kir Royal" spielte Adorf den Unternehmer Heinrich Haffenloher, der sich die Nähe zum Boulevardjournalisten Baby Schimmerlos erkaufen will. "Irgendwann nimmst du mein Geld und dann gehörst du mir, dann bist du mein Knecht." Von diesem Satz halte er heutzutage genau so wenig wie damals. "Ich wollte in meinem Leben niemanden knechten, zum Knecht machen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur