„Post von Wagner“-Legende ist tot

Franz Josef Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der langjährige „Post-von-Wagner“-Autor prägte den deutschen Boulevard wie kaum ein anderer. Wagner schrieb seit 2001 fast werktäglich seine Kolumne, die mit pointierten, oft polarisierenden Anreden Aufmerksamkeit erzeugte.

Kollegen würdigten ihn als „kreativen Kopf“ und „Stimme des Boulevards“, Kritiker bemängelten Grenzüberschreitungen. Sein Stil prägte Generationen von Leserinnen und Lesern und beeinflusste Kommentar-Formate auch jenseits von BILD. Verleger- und Redaktionsstatements kündigen Nachrufe und Archiv-Rückblicke an. Quelle: ExtremNews