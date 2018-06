Model Bella Hadid: "Alles, was man nicht mit halber Arschbacke machen kann und was einen Adrenalinkick gibt, ist mein Ding!"

Sie ist eines der bestbezahlten Models der Welt und hat fast 18 Millionen Follower auf Instagram: Bella Hadid. Doch was steckt wirklich in der hübschen Brünetten? In COSMOPOLITAN spricht sie über ihre positive Art und darüber, Haltung zu zeigen. Außerdem begeistert sie durch überraschende Facts.

Schaut man sich ihre Fotos auf Instagram an, fällt auf, dass Bella Hadid fast nie lacht. Im echten Leben ist sie jedoch ein echter Sonnenschein. "Ich liebe es, mit Menschen zu reden und zu lachen, das erwarten viele nicht, wenn sie mich treffen", so das Topmodel. Was sie anderen rät? "Sei nett zu jedem, den du triffst, und unterstütze die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Es gibt genug Platz für jeden. Fies zu sein, benötigt viel zu viel Energie." Außer ihrem guten Aussehen hat sie von ihrer Mutter grundlegende Werte mitbekommen. So lebt das Model nach dem Motto: "Sei bescheiden, arbeite hart und behandle jeden mit Respekt." Ihre Mutter ist für Bella Hadid ein Vorbild. Sie schätzt sie sehr: "Sie ist meine Welt, beste Freundin und Mutter."

Privat ist das Model überraschend bodenständig. Dem Ruf einer verwöhnten Diva kommt sie keinesfalls nach. "Alles, was man nicht mit halber Arschbacke machen kann und was einen Adrenalinkick gibt, ist mein Ding." So geht sie lieber zum Boxen als zum Yoga. Außerdem ist sie ein echter Pferdenarr: 2016 wollte Bella sogar bei den Olympischen Spielen in Rio als professionelle Springreiterin teilnehmen. Doch aufgrund einer Infektionskrankheit platzte ihr Traum. "Wenn ich die Chance gehabt hätte, im Reiten erfolgreich zu sein, hätte ich wohl nie mit dem Modeln angefangen", erzählt sie im Gespräch mit COSMOPOLITAN.

Haltung beweist Bella nicht nur auf dem Pferderücken - auch politisch macht sie sich stark. Wenn es darum geht, Haltung zu zeigen, ist das Topmodel mit vollem Eifer dabei. So demonstrierte sie gegen Trumps Einreiseverbot für Muslime ganz vorne mit. "Ich bin stolz darauf, Muslimin zu sein", betont sie.

Quelle: Bauer Media Group, Cosmopolitan (ots)