Zufluchtsort für alle, die etwas gegen Zensur haben: Fackel der Freiheit, rotes Tuch für deren Gegner

Viele Jubilare, die ihren ersten Geburtstag feiern, können noch gar nicht richtig laufen, oder stehen zumindest nicht allzu fest auf ihren Beinen. Gettr dagegen kann schon fliegen – ja, man kann sagen, es ist ein Überflieger. Heute vor einem Jahr gründete Jason Miller in den USA das neue soziale Netzwerk. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, ein Zeichen gegen die Zensur zu setzen, die bei den bis damals bekannten großen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Youtube zur Handschrift gehört. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Offen gestanden war ich ganz zu Beginn etwas skeptisch. Allzu viele Versuche hatte es gegeben. Viele starteten erfolgsversprechend, wie Parler – das dann aber von Amazon auf unsägliche Weise ausgebremst wurde: Der Internet-Gigant kündige fristlos die Verträge, ließ Parler so in der Luft hängen und erstickte den Versuch, ein zensurfreies soziales Netzwerk zu etablieren, im Keim.

Jason Miller hat es klüger angestellt. Und mich mit meinem ursprünglichen Skeptizismus eines Besseren belehrt. Mein Gettr-Account hat inzwischen 103.700 Abonnenten – mehr als meine Seite auf Facebook, wo ich seit vielen Jahren aktiv bin. Die Zahlen, die Miller zum Jubiläum verkünden kann, sind beeindruckend:

Anzahl der Nutzer weltweit: fast 6 Millionen



Monatliche Nutzer: 1,5 Millionen



Livestream-Aufrufe: 160 Millionen



Vision-Aufrufe: 3 Millionen



Anzahl der Beiträge: 7,2 Millionen



Anzahl der Reposts: 156 Millionen



Anzahl der Likes: 445 Millionen



Länder, die GETTR verwenden: 192

Damit ist Gettr die am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattform aller Zeiten. Doch damit nicht genug: Die Pläne sind groß. Gettr führt zum Geburtstag Direktnachrichten ein und funktioniert damit auch als Messenger-Dienst. Auch ein eigenes Zahlsystem ist geplant. Besonders aktuell in Zeiten, in denen Zahlungsdienstleister Paypal als willige Vollstrecker einer politischen Ideologie auftreten und willkürlich Kunden wie mir die Konten sperren.

Der Erfolg von Gettr macht den politisch-medialen Komplex wütend: In Medienberichten wird versucht, das Netzwerk zu diffamieren. Vor allem mit Hinweis darauf, dass Gründer Miller für US-Präsident Donald Trump tätig war, versucht man, das Netzwerk und sogar seine Nutzer als „Rechte“ zu diffamieren – was ja in Deutschland inzwischen gleichbedeutend ist mit „rechtsradikal“.

Für mich ist Gettr gleich doppelt wichtig: Erstens als Einzige der großen Plattformen, wo ich nicht zweimal vor jedem Post nachdenken muss, ob er zur Zensur führen kann. Denn selbst auf Telegram wurde meine Chat-Gruppe gesperrt – dank Apple und Google, offenbar auf Druck der Bundesregierung. So eine Oase der Freiheit ist Gold wert in diesen Zeiten.

Zum anderen ist Gettr Werbepartner meiner Seite. Auch das ist besonders wertvoll angesichts der Tatsache, dass sowohl Youtube ein Werbeverbot für meine Seite erlassen hat als auch die meisten großen Anbieter sie blockieren und in so genannte „Blacklists“ aufgenommen haben, was die Werbeeinnahmen minimiert.

In diesen Zeiten der staatlich animierten Ketzerverfolgung ist Gettr eine wichtige Fackel der Freiheit – und die hat es ja auch in seinem Logo.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gettr!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gettr!



Quelle: Reitschuster