Helene Fischer neue Nummer eins der Album-Charts

Helene Fischer ist mit ihrem Konzertmitschnitt "Helene Fischer Live" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Fantastischen Vier stehen mit "Captain Fantastic" an zweiter Stelle. Marterias Alter Ego Marsimoto komplettiert mit "Verde" das Podium. In den Single-Charts steht der Song "Neymar" von Capital Bra feat.

Ufo361 an der Spitze. "One Kiss" von Calvin Harris & Dua Lipa kommt auf Rang zwei, Gzuz feat. Bonez MC ("Was erlebt") holen Bronze. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur