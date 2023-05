Campari richtet eine Nacht unvergesslicher Momente bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Cannes aus

Campari, der offizielle Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, war Gastgeber seiner „Discover Red"-Veranstaltung im Herzen der Strandpromenade La Croisette in Cannes, mit einer Gästeliste, die auch Charles Melton, Luke Evans und Alessandra Ambrosio einschloss.

In jeder Phase von Discover Red wurden die Gäste eingeladen, eine Reihe unvergesslicher Kreationen des Michelin-Zweisternekochs Christian Sinicropi und des Head-Bartenders von Camparino in Galleria, Tommaso Cecca, zu erleben, von denen jeder ein Idol auf seinem jeweiligen Gebiet ist und die Nacht über das Erwartete hinaus erstrahlen ließ. Das Event fand im Martinez Hotel statt und inspirierte Gäste mit einer Nacht, die das langjährige Erbe von Campari im Kino zum Leben erweckt.

Die Gäste wurden in ein multisensorisches, kulinarisches Vier-Gänge-Erlebnis eingetaucht, das von zwei Ikonen aus Barkultur und Gastronomie sorgfältig ausgewählt wurde. Chefkoch Christian Sinicropi nutzte seine unbegrenzten Fähigkeiten als Michelin-Zweisternekoch, um jeden Kurs perfekt zusammenzustellen, gepaart mit Campari-Cocktails, die gemixt wurden von Tommaso Cecca, dem Head-Bartender von Camparino in Galleria, die einen legendären Service in Mailand bietet und ein Symbol des Aperitif par excellence ist.

Als die Gäste zum Dinner erschienen, verwandelte sich ein scheinbar normaler Tisch in eine beeindruckende Darstellung, die vom roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, der Riviera von Cannes, der Macht der Fantasie und Camparis Platz im Herzen der Cocktailkultur inspiriert war. Die vier Gänge begannen jeweils mit einem kultigen Campari-Cocktail, der zu einem unvergesslichen Gericht inspirierte und die Sinne anregte, während die Gäste von einem Erzähler, der die audiovisuelle Darstellung begleitete, durch den Abend geführt wurden.

Julka Villa, Head of Global Marketing der Campari Group, kommentiert: „Da wir zum zweiten Mal offizieller Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind, war es das Ziel von Discover Red, einen Abend zu gestalten, der die Ikonen des Campari und des Kinos zusammenbringt, von denen jede das Unvergessliche inspiriert. Unsere Veranstaltung hat sich von der angestrebten Anziehungskraft der Internationalen Filmfestspiele von Cannes inspirieren lassen und ist über das Übliche hinausgegangen, um das Niveau der gehobenen Erfahrung zu erreichen, das die Menschen sowohl von Campari als auch von den Filmfestspielen erwarten. Um dies zu erreichen, hat jeder Moment von Discover Red die einzigartige Beziehung zwischen Campari, dem Kino und den Filmfestspielen eingefangen und die Gäste mit allen Sinnen in diese Welt eintauchen lassen. Der Abend war ein weiteres großartiges Beispiel dafür, dass Campari über das Erwartete hinausgeht."

Während des gesamten Abends wurden die Cocktails von Camparino in Galleria serviert, das den legendären Service der historischen Mailänder Bar in der Galleria Vittorio Emanuele II bietet. Camparino ist das Symbol des Aperitifs schlechthin und trägt in Cannes seine enge Verbindung zu Mailand, der Geburtsstadt des Campari, und dem künstlerischen und kulturellen Kontext des 20. Jahrhunderts bei.

Das Camparino-Team servierte den Gästen eine Auswahl kultiger Campari-Cocktails, darunter den Negroni, Campari Spritz und Negroni Sbagliato. Neben diesen klassischen Cocktails servierte das Camparino-Team die Red Carpet – Cannes Edition: ein frischer und salziger Cocktail, inspiriert von der Riviera von Cannes.

Quelle: Campari Group (ots)