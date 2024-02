Marc-Uwe Kling: Erstes Buch mit seinen Töchtern Spazieren gehen - und dabei einen Roman schreiben

Der Berliner Autor Marc-Uwe Kling hat gemeinsam mit seinen zwölfjährigen Zwillingstöchtern ein Buch geschrieben. In den Sommerferien überlegten sich die Drei die Handlung für die Geschichte - mal beim Tischtennisspielen, mal beim Spazierengehen oder während sie im Garten lagen. "Normalerweise finden meine Töchter spazieren langweilig, aber dann mochten sie es plötzlich, weil wir dabei weiter an Figuren gefeilt haben", erzählt der Schriftsteller, bekannt durch die "Känguru-Chroniken" oder Kinderbücher wie "Das NEINhorn", im Gespräch mit dem Apothekenmagazin "ELTERN".

Kinder lesen immer weniger

Nach den spielerischen Anfängen, gemeinsam zu schreiben, interessierte sich der Ullstein Verlag für das Werk - und ein knappes Jahr später war es fertig. "Der Spurenfinder" ist eine Fantasy-Krimi-Komödie, die von Elos von Bergen und seinen beiden Kindern handelt, die einen rätselhaften Mord lösen müssen. "Mich hat positiv überrascht, was für ein Durchhaltevermögen die Kinder hatten", freut sich der Autor. Seine Töchter Johanna und Luise haben jedoch den Vorteil, dass sie in einem Haushalt aufwachsen, in dem Geschichten omnipräsent sind. Auch ihre Mutter ist Schriftstellerin, und die beiden haben in ihrer Kindheit viel gelesen, etwa "Harry Potter".

Studien zeigen, dass immer weniger Eltern ihren Kindern vorlesen. Und Kinder in der Grundschule zunehmend Probleme mit dem Lesen haben. "Es ist supertraurig, dass das verloren geht", findet Kling. Als Vater versucht er mit gutem Beispiel voranzugehen und legt das Handy so oft wie möglich zur Seite. Auch hat er diverse Blocker auf seinen Geräten installiert, die ihm verbieten, auf zeitfressende Seiten zu gehen.

