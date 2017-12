Tatort-Star Harald Krassnitzer: "Heute gibt es bei mir eine gute Balance zwischen Arbeit und dem Leben"

Harald Krassnitzer (57) gehört zu den meistgebuchten Schauspielern - dabei wäre der Österreicher an seinen Rollen fast zerbrochen. Exklusiv in Closer verrät er, warum er sich professionelle Hilfe suchte und wie die Patchwork-Familie mit Jan Josef Liefers (53) funktioniert, der einst mit Krassnitzers Frau Ann-Kathrin Kramer (51) zusammen war und mit ihr Sohn Leonard (20) hat.

Während seiner vielen Jahre als Schauspieler gab es Phasen, in denen Krassnitzer Privates für den Erfolg vernachlässigt hat: "Beziehungen waren nahezu unmöglich, weil ich immer das Gefühl hatte, die hemmen mich - und ich finde dann nicht mehr die nötige Konzentration für meinen Beruf." Mittlerweile habe sich das aber geändert: "Ich habe eine Psychoanalyse gemacht und gesehen, dass dieser egomane Bullshit mir schadet. Heute gibt es bei mir eine gute Balance zwischen Arbeit und dem Leben."

Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit der Familie, zu der auch Stiefsohn Leo gehört. Zu dessen leiblichen Vater, Schauspieler Jan Josef Liefers, hat Krassnitzer ein gutes Verhältnis: "Jan und ich sind absolut keine Konkurrenten", verrät er und ergänzt: "Wenn Jan in Köln oder Münster ist, ruft er an, und wenn er Zeit hat, kommt er vorbei. Manchmal übernachtet er auch bei uns. So besucht er seinen Sohn Leo, der bei uns lebt, oder Leo fährt mal zu ihm. Dann sitzen wir alle an einem Tisch und essen gemeinsam. Das war von Anfang an entspannt."

Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)