"Verharmlosende Klimasprache"? - WDR-Format "Monitor" stellt Sprachvorgaben auf

Orwell lässt grüßen: Im WDR-Format "Monitor" wird der Zwangsgebührenzahler via Instagram darüber aufgeklärt, von welchen Begriffen er beim Thema "Klimawandel" absehen soll und welche die "richtigen" sind. Der "Klimaleugner" darf dabei nicht fehlen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die WDR-Sendung Monitor will mit einem Instagram-Beitrag über "verharmlosende Klima-Sprache" "aufklären". Darin erklärt das mit Rundfunkbeiträgen finanzierte Magazin, warum bestimmte Begriffe kritisch betrachtet werden sollten. In dem von Georg Restle geleiteten Medium ist zu lesen:

"Sprache ist mächtig. Denn wie wir sprechen beeinflusst auch, wie wir denken. Wörter können Bilder, Erinnerung oder Emotionen wecken und sie so positiv oder negativ wirken lassen. Das gilt auch für unsere Sprache übers Klima. Die ist oft eher verharmlosend, sagen viele Sprachwissenschaftler:innen. Ein kleines Lexikon"

Gezielt werden dabei junge Leute angesprochen. Auf zwei Grafiken werden vier Begriffe erklärt, die als "verharmlosend" angesehen werden können. Demnach sei selbst das Wort "Klimawandel" zu hinterfragen. Es klinge zu sehr nach "einem sanften, natürlichen Prozess". Da die Veränderungen aber "heftig, gefährlich und menschengemacht" seien, sollte jedoch von "Klimakrise" gesprochen werden. Ebenfalls kritisch zu sehen seien die Bezeichnungen "Klimaskeptiker", "Erderwärmung" sowie "Kernenergie", für die Monitor "Klimaleugner", "Erderhitzung" sowie Atomenergie empfiehlt. Am Ende stellte der Beitrag aber noch fest, dass "in unserer Demokratie jeder jeden Begriff" verwenden dürfe. Im Internet gibt es harsche Kritik an Monitor. So schreibt ein Nutzer bei Twitter:

"Also ich finde mittlerweile den Begriff "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk" ziemlich verharmlosend. Monitor sagt von sich selbst: 'Unsere Handschrift: seriöse Information, gepaart mit einer sorgfältigen Analyse.' Witz des Tages."

Ein Anderer kommentierte:

"Jeder blamiert sich so gut er kann – und Restle bei jeder Gelegenheit noch etwas besser."

Quelle: RT DE