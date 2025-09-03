Süße Baby-News vom GZSZ-Set: Anne Menden und Gustav Masurek erwarten ihr erstes Kind

Jetzt ist es offiziell: Anne Menden (39), die überaus beliebte Schauspielerin, die seit über 20 Jahren die Rolle Emily in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielt, und ihr Verlobter Gustav Masurek (36), Unternehmer und Reality-TV-Star, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die beiden teilten die freudige Nachricht gerade auf Instagram in einem rührenden Video, das ihre Fans vor Begeisterung zum Strahlen bringt. In dem Video sieht man Anne und Gustav, wie sie voller Vorfreude und Glück ihre Hände auf den wachsenden Babybauch legen. Das Paar wirkt in dem Instagram-Post überaus glücklich und entspannt. Ihre Vorfreude ist ansteckend, ihre Liebe und tiefe Verbundenheit spürbar.

Freunde, Kollegen und Fans reagierten sofort mit einer riesigen Welle an Glückwünschen und lieben Kommentaren. Anne zu ihrer Schwangerschaft gegenüber RTL: "Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an."

Gustav ergänzt mit einem breiten Lächeln: "Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."

Bereits vor zwei Jahren hatten Anne und Gustav in Paris, am Rande eines Drehs für GZSZ, ihre Verlobung gefeiert - ein romantischer Höhepunkt ihrer Beziehung. Anne beschreibt Gustav so: "Er ist mein größtes Glück und meine Ruhequelle, ein unglaublich einfühlsamer Mensch und außergewöhnlich loyal. Für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, würde er alles tun." Gustav schwärmt ebenfalls von seiner Partnerin: "Mit Anne kam ganz viel Leichtigkeit zu mir und jetzt gründen wir eine gemeinsame Familie. Unser Glück ist perfekt."

Und wie geht es jetzt bei GZSZ weiter? Anne Menden: "Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle - die des Vollzeit-Papas!"

Für Anne Menden und Gustav Masurek, der übrigens am 12. September 2025 in Folge 4.781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+) in einer Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen ist, beginnt nun ein neues, aufregendes Kapitel voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente. Mit jedem Blick, jeder Berührung und jedem Lächeln wird klar: Dieses kleine Wunder wird ihr Leben für immer bereichern.

Quelle: RTL Television GmbH (ots)