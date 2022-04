"Wunder" vom Lerchenberg: Wie das ZDF sinkende Inzidenz zur steigenden Inzidenz macht

Wie kein anderer spießt der legendäre Blogger ArgoNerd nicht nur Doppelmoral und Heuchelei unserer Politiker und Journalisten auf – er findet auch immer wieder Nachrichten, die sich auf unglaubliche Art und Weise widersprechen. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Und während die selbsternannten Faktenchecker mit Steuergeldern Ideologie verbreiten statt Fakten checken, schafft es ArgoNerd, Falschinformationen ganz lakonisch aufzudecken. Hier das jüngste Beispiel:

Was könnte den ganzen Irrsinn und die Widersprüchlichkeit nicht nur der Corona-Politik, sondern auch der (Hof-)Berichterstattung über diese schöner vorführen als die völlig gegensätzliche Interpretation der neuen Inzidenz-Zahlen des RKI durch die beiden wichtigsten öffentlich-rechtlichen Sender des Landes, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, finanzieren müssen. Egal, ob Sie das wollen oder nicht. Weswegen sich die völlig konkurrenzbefreiten Sender auch erlauben können, was sie wollen.

Das ZDF informiert seine 924.508 Follower auf Twitter falsch – und macht ihnen tendenziell unnötigerweise Angst. Auch in seinem Artikel auf der hauseigenen Seite. Da heißt es: „Die Inzidenz steigt auf 887,6.“ Diese falsche Angabe steht ganz oben, im Vorspann. Weiter unten im Text, wo nur noch fleißige Leser lesen, steht dann richtig: „Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) liegt laut RKI bei 887,6. Am Vortag hatte der Wert bei 909,1 gelegen.“

Nun machen wir alle Fehler. Insofern könnte man auch den Lapsus des ZDF als lässliche Sünde abtun. Wäre da nicht ein entschiedenes „Aber“: ArgoNerd hat bereits um 9:10 Uhr Vormittags den Fehler aufgegriffen, und kurz darauf unter dem Tweet ans ZDF geschrieben: „Desinformation, bitte löschen!“

Auch zahlreiche andere Twitter-Nutzer machten das ZDF auf seinen Fehler aufmerksam. Dem öffentlich-rechtlichen Sender, der überaus schnell reagieren kann, wenn er irgendwo politische Inkorrektheit wittert, war das aber offenbar völlig egal. Das ZDF hat die Desinformation von Mittwoch, 7:56 Uhr aber einfach stehen lassen – zumindest bis Donnerstag, 1:45 Uhr (zu diesem Zeitpunkt schreibe ich diese Zeile). Ist das noch Fahrlässigkeit oder schon Dreistigkeit und/oder bewusste Desinformation?

Wetten, dass keiner der selbsternannten Faktenchecker mit Steuergeldern diesen Fehler des ZDF aufgreifen wird? Warum wohl?

Quelle: Reitschuster