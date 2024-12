Toten Hosen an Spitze der Album-Charts - Nina Chuba auf Platz 3

Die Toten Hosen stehen mit einer Jubiläumsedition des vor 25 Jahren erschienenen Albums "Unsterblich" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Vorwochensiegerin Taylor Swift ("The Tortured Poets Department") rutscht an die vierte Stelle, während sich Linkin Park ("From Zero") von drei auf zwei verbessern. Nina Chubas "Farbenblind" reiht sich dazwischen auf der dritten Stelle ein.

In den Single-Charts rangieren Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You") und Wham ("Last Christmas") deutlich vor der Konkurrenz, die fast zur Hälfte aus Weihnachtssongs besteht. Dank Sosa La M und Luciano ("Butcher", 14), Provinz ("Walzer", 50) und Shindy ("F**kin' 1", 66) debütieren aber auch Nicht-Festtagstitel in den Top 100. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur