"Komet" jetzt größter deutscher Nummer-1-Hit aller Zeiten

"Komet", die gemeinsame Nummer von Udo Lindenberg und Apache 207, hat Musikgeschichte geschrieben und führt die deutschen Top-100-Charts seit dieser Woche zum 18. Mal an - und damit häufiger als jeder andere Song zuvor. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Den bisherigen Bestwert teilten sich Boney M. mit "Rivers Of Babylon" aus dem Jahr 1978 und der 2017 von Luis Fonsi feat.

Daddy Yankee veröffentlichte Sommerhit "Despacito", die jeweils 17 Wochen lang ganz oben standen. In den Album-Charts verhalf in dieser Woche ein frischer Schwung an Vinyl-Verkäufen der Peter-Fox-Platte "Love Songs" zur Rückkehr auf den ersten Platz. Dahinter kommen Apache 207 ("Gartenstadt", zwei) und Taylor Swift ("Speak Now", drei). Die höchsten Neueinstiege gelingen HipHopper Audio88 ("Schwererer Verlauf", sechs), Schlagersänger Matthias Reim ("Die Höhepunkte der Arena-Konzerte (Live!)", acht) sowie den bereits in den 1960ern verstorbenen Jazzmusikern John Coltrane & Eric Dolphy ("Evenings At The Village Gate: John Coltrane With Eric Dolphy", 13). Die offiziellen deutschen Charts werden im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt und decken nach offiziellen Angaben 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur