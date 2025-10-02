Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Rapper 01099 ballern an die Chart-Spitze!

Rapper 01099 ballern an die Chart-Spitze!

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 15:50 durch Sanjo Babić
Rapper 01099 (2023)
Rapper 01099 (2023)

Foto: Chris W. Braunschweiger
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts melden die „Offiziellen Deutschen Charts“ die Dresdner Crew 01099 mit „Orange“ auf der Eins der Midweek-Albencharts; dahinter folgen u.a. Sondaschule und Till Lindemann. Offizielle Chart-Daten bestätigen den Zwischenstand und erläutern die Methodik der deutschen Albumwertung.

01099 setzen ihren Lauf in den deutschen Charts fort – das neue Album „Orange“ führt in der Midweek-Auswertung und manifestiert damit den Mainstream-Erfolg des Kollektivs aus Dresden. In der Verfolgergruppe rangieren Sondaschule sowie ein Solorelease von Till Lindemann, was die Spannweite zwischen Punk, Rap und Industrial-Pop aufzeigt. Midweek-Rankings sind Zwischenstände; die endgültige Wochenliste erscheint zum regulären Charttermin.

Die Chartspitze der Band spiegelt den Trend, dass junge Zielgruppen Release- und Promo-Taktungen stärker über Social-Media-Impulse steuern. Gleichzeitig verschiebt sich der Albummarkt weiter Richtung Streaming-Bundles und physische Fan-Editionen. Für 01099 ist der Peak ein weiterer Meilenstein nach reichweitenstarken Festival-Sommern und viralen Singles.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bewarb in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige