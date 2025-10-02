Rapper 01099 ballern an die Chart-Spitze!

Laut dts melden die „Offiziellen Deutschen Charts“ die Dresdner Crew 01099 mit „Orange“ auf der Eins der Midweek-Albencharts; dahinter folgen u.a. Sondaschule und Till Lindemann. Offizielle Chart-Daten bestätigen den Zwischenstand und erläutern die Methodik der deutschen Albumwertung.

01099 setzen ihren Lauf in den deutschen Charts fort – das neue Album „Orange“ führt in der Midweek-Auswertung und manifestiert damit den Mainstream-Erfolg des Kollektivs aus Dresden. In der Verfolgergruppe rangieren Sondaschule sowie ein Solorelease von Till Lindemann, was die Spannweite zwischen Punk, Rap und Industrial-Pop aufzeigt. Midweek-Rankings sind Zwischenstände; die endgültige Wochenliste erscheint zum regulären Charttermin.

Die Chartspitze der Band spiegelt den Trend, dass junge Zielgruppen Release- und Promo-Taktungen stärker über Social-Media-Impulse steuern. Gleichzeitig verschiebt sich der Albummarkt weiter Richtung Streaming-Bundles und physische Fan-Editionen. Für 01099 ist der Peak ein weiterer Meilenstein nach reichweitenstarken Festival-Sommern und viralen Singles.

Quelle: ExtremNews



