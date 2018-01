Heck: Roy Blacks Stimme passte besser zu Schnulzen als zu Rock´n´Roll

Der Schlagersänger Roy Black, der an diesem Donnerstag (25. Januar) 75 Jahre alt geworden wäre, sei daran zerbrochen, dass er immer nur Schnulzen statt Rocksongs singen durfte. Das sagte Dieter Thomas Heck, langjähriger Moderator der ZDF-Hitparade, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Leider konnte er sich nie über seine Erfolge freuen, da ihm nie klar war, dass seine samtweiche Stimme nun mal besser zu sanften Titeln passte als zu Rock'n'Roll", sagte Heck.

"Roy Black war für mich einer der Sänger, die ein unverwechselbares Timbre hatten", sagte der Hitparaden-Kultmoderator über Black, der bürgerlich Gerhard Höllerich hieß. Andere Interpreten hätten sich ein Bein ausgerissen, um einen Titel des damaligen Produzenten Hans Bertram singen zu können. "Aber Roy saß traurig in der Garderobe und meinte nur: ,Ich weiß ja nicht, was die Menschen wollen. Mit einer solchen Sch... verdiene ich auch noch Geld'", erinnerte sich Heck. Roy Black war am 9. Oktober 1991 an Herzversagen gestorben.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)