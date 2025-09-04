Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Italienischer Modedesigner Giorgio Armani mit 91 Jahren gestorben

Italienischer Modedesigner Giorgio Armani mit 91 Jahren gestorben

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 16:04 durch Sanjo Babić
Giorgio Armani Ehrung auf dem Walk of Style, Beverly Hills
Giorgio Armani Ehrung auf dem Walk of Style, Beverly Hills

Foto: Börsenmakler
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist tot. Das teilte sein Unternehmen am Donnerstag mit. Armani sei im Kreis seiner Lieben friedlich im Alter von 91 Jahren gestorben. Das Unternehmen erklärte, Armani habe bis in die letzten Tage unermüdlich gearbeitet.

Im Laufe der Jahre habe er eine Vision geschaffen, die sich von der Mode "auf jeden Aspekt des Lebens" ausgeweitet habe.

Giorgio Armani, geboren am 11. Juli 1934 in Piacenza, gründete 1975 ein Modeunternehmen, das mittlerweile in rund 60 Ländern über 2.000 Ladengeschäfte betreibt. Die Luxusmarke ist bekannt für ihr minimalistisches und elegantes Design. Giorgio Armani galt zuletzt als zweitreichster Mensch Italiens.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

