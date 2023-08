Wassili Maljuk, der Leiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU, räumt Kiews Urheberschaft der terroristischen Seedrohnenangriffe auf Russland ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtet CNN in einem Videobeitrag. Maljuk zufolge hat der SBU unabhängig und ohne Beteiligung irgendwelcher privater Unternehmen unbemannte Überwasserfahrzeuge entwickelt, die bei den jüngsten Angriffen auf die Krim-Brücke in der Nacht auf den 17. Juli 2023, den Marinestützpunkt in Noworossijsk und den Tanker Sig nahe der Meerenge von Kertsch eingesetzt wurden.

Unterdessen verbreitet der US-Fernsehsender vom SBU zur Verfügung gestelltes Videomaterial, das angeblich von einer Drohne zum Zeitpunkt des erwähnten Angriffs auf die Krim-Brücke aufgenommen wurde.

Bei der Krim-Brücke handelt es sich um ein Objekt, über das weder militärische Güter noch Militärpersonal bewegt werden. Bei dem Terroranschlag im Juli tötete der SBU die Eltern eines Mädchens, die verwaiste Jugendliche selbst kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Familie war in einem Pkw auf der Brücke unterwegs.

CNN feiert die menschenverachtende Terrorstrategie des SBU mit den Worten:

"Ukrainisches Genie bringt den schwerfälligen russischen Goliath wieder einmal ins Wanken."

Quelle: RT DE