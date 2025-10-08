Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien „Extreme Blutarmut!“ – Evy Zander im Krankenhaus

„Extreme Blutarmut!“ – Evy Zander im Krankenhaus

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 13:04 durch Sanjo Babić
Evy Zander (2025)
Evy Zander (2025)

Foto: Dr. Frank Gaeth
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut BILD wurde Evy Zander, die Ehefrau des Sängers Frank Zander, mit Anzeichen einer schweren Anämie in eine Klinik gebracht; Ärzte leiteten Bluttransfusionen ein. Weitere medizinische Details hält die Familie privat.

Bei starker Blutarmut stehen Stabilisierung und Ursachenklärung im Vordergrund – von Blutverlust bis zu hämatologischen Störungen. Für Angehörige bedeutet das oft Tage zwischen Hoffen, Diagnostik und Schonung.

Zander selbst engagiert sich seit Jahren sozial; in Situationen wie dieser zeigt sich, wie öffentlich bekannte Menschen das Gleichgewicht zwischen Transparenz und Schutz der Privatsphäre finden.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hotkey in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige