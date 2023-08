Pepe Escobar: "Die totale Demütigung der NATO steht unmittelbar bevor"

Der Krieg könne mit einem einzigen Telefonanruf der US-Amerikaner in Moskau beendet werden, so der politische Analyst und Buchautor Pepe Escobar in diesem Video. Nur weil die USA nicht bereit sind, die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands zu gewährleisten, werden der Krieg bis zum vollständigen Sieg einer der Parteien weitergehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der politische Analyst und Autor Pepe Escobar hat in einem Podcast des "Geopolitical Economy Report" die totale Demütigung der NATO im Ukrainekrieg vorhergesagt. Egal, welche Waffen noch in die Ukraine geliefert würden, es würde nichts an der bevorstehenden Niederlage gegen Russland ändern. Der Krieg könne mit einem einzigen Telefonanruf der US-Amerikaner in Moskau beendet werden. Russlands Bedingung für die Beendigung des Krieges sei allen bekannt: "Unteilbarkeit der Sicherheit". Dieses Prinzip, bei der die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Interessen eines anderen gehen darf, werde von den USA aber abgelehnt. Eine friedliche Lösung des Konflikts sei deshalb nicht möglich. "Die einzige Lösung für diesen Krieg ist die totale Demütigung einer der beiden Seiten. Wenn wir uns das Schlachtfeld ansehen, sehen wir, dass die Demütigung der NATO buchstäblich vor der Tür steht", so Escobar." Quelle: RT DE