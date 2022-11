Twitter-Konto von Donald Trump wieder freigeschaltet

Das Twitter-Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump ist wieder abrufbar. Twitter-Eigentümer Elon Musk ließ es am Samstag freischalten, nachdem er auf seinem eigenen Twitter-Konto eine entsprechende Umfrage hatte durchführen lassen.

Von rund 15 Millionen abgegeben Stimmen entfielen demnach 51,8 Prozent für eine Freischaltung von Trumps Konto. "The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei", kommentiere Musk das Ergebnis. Trumps Twitter-Konto war Anfang 2021 im Zuge des Sturms auf das Kapitol gesperrt worden. Trump hatte daraufhin sein eigenes soziales Netzwerk gegründet - allerdings mit mäßigem Erfolg. Ob er Twitter aber wieder nutzen will ist noch unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur