Hit-Liedermacher Oimara: "Stand mit nacktem Hintern in der Sterneküche"

Der bayerische Liedermacher und Chartstürmer Oimara ("Wackelkontakt") hat als Auszubildender in einem Zwei-Sterne-Restaurant auf Mallorca mal ohne Kleidung gearbeitet. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Einmal hatte ich mit meinem Kumpel gewettet, ob ich es schaffe, einen halben Tag lang nur mit der Schürze bekleidet zu arbeiten, ohne dass es der Küchenchef merkt. Dann stand ich mit nacktem Hintern in der Küche und bin nur brustwärts am Chef entlang gegangen."

Aufgeflogen ist Oimara, der mit bürgerlichem Namen Benedikt Hafner heißt, nach eigenen Angaben nicht. Seine Ausbildung machte Oimara, wie er der NOZ sagte, im Restaurant "Tristan". "Aber ich blieb der erste und einzige Auszubildende in dem Restaurant. Offenbar wollten sie sich das nach mir doch nicht mehr antun", so Oimara weiter. Am liebsten isst der Liedermacher, der auf einer Almhütte am Tegernsee aufwuchs, eigenen Angaben zufolge Knoblauchspaghetti. Der NOZ sagte er, er esse außerdem gerne "Schweinsbraten, aber der muss gut gemacht sein mit einem wirklichen Saftl und nicht mit einer abgebundenen Stärke-Soße. Das kriegst du mittlerweile selbst in Bayern nur noch selten." Im Lied "Bonzenkarre" besingt Oimara die hohe Dichte von teuren Sportwagen in seiner Heimat am Tegernsee. Er selbst hingegen besitzt keinen Porsche, wie er der NOZ verrät: "Für die Musik habe ich einen Transporter. Und privat für den Sommer einen alten BMW als Cabrio, der bald ein historisches Kennzeichen bekommt." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)