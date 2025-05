Filmstar Christian Berkel: Dieter Wedel hat Leute durchaus fertiggemacht

Christian Berkel hat am Drehort selten übergriffiges Verhalten erlebt. Eine Ausnahme ist der 2022 gestorbene Regisseur Dieter Wedel. "Ich habe nie erlebt, dass sich jemand bösartig, quasi sadistisch, verhalten hat. Oder doch, bei Dieter Wedel. Ich habe gesehen, wie er Leute, sagen wir mal, durchaus fertiggemacht hat", sagte der Schauspieler und Autor der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er selbst sei nicht betroffen gewesen, aber Wedels Zorn habe nicht nur Frauen getroffen, "sondern auch Männer."

In der Vergangenheit seien an Filmsets "einige Dinge extrem schiefgelaufen", so Berkel. Jetzt rudere das Boot allerdings "mit Volldampf in die entgegengesetzte Richtung" und das sei auch nicht zielführend: "Wir müssen aufpassen, dass wir uns dabei nicht verlieren. Wir müssen wieder zurück auf den Weg finden."

Wenn keine negative oder harte Kritik mehr erlaubt sei, keine emotionale Auseinandersetzung stattfinden dürfe, "dann verlieren wir ganz viel. Wenn das oberste Gebot ist, dass niemand verletzt werden darf, wird es sehr schwierig."

Film und Literatur erzählten ständig von Konflikten und Verletzungen. Wer denen nachspüre, könne nicht davon ausgehen, selbst unverletzt zu bleiben. Aber es sei Aufgabe der beteiligten Menschen, "einen sicheren Raum zu gewährleisten, damit die Menschen, die sich öffnen, geschützt sind."

Berkels neuer, stark autobiografisch geprägter, Roman "Sputnik" erscheint am 30. Mai im Ullstein Verlag.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)