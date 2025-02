"Provinz" an Album-Charts-Spitze - Oimara führt weiter bei Singles

Die Indie-Band "Provinz" steht mit ihrem Album "Pazifik" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Listenplatz Zwei steht demnach die Musikerin Tate McRae mit "So Close To What", gefolgt von Nino de Angelo mit "Irgendwann im Leben" auf dem dritten und Sam Fender mit "People Watching" auf dem vierten Platz.

Die Singlecharts führt nach wie vor Oimaras "Wackelkontakt" an. Auf Platz Zwei steht mit Ayliva "Wie?" ein Neuzugang, ebenso auf dem vierten Rang mit "Wenn der Himmel weint" von Bausa & Jazeek. Der zweitplatzierte Song der Vorwoche, Zartmanns "Tau mich auf" rutscht auf den dritten Platz. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur