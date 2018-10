Hörbiger kann dem Älterwerden positive Seiten abgewinnen

Schauspielerin Christiane Hörbiger kann dem Älterwerden durchaus positive Seiten abgewinnen. "Man macht sich weniger Sorgen, es ist vieles schon erledigt", sagte die 79-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das hilft, alles nicht so furchtbar wichtig zu nehmen. Man hat diesen ganzen Berg nicht mehr vor sich."

An das Alleinsein habe sie sich nach dem Tod ihres langjährigen Partners Gerhard Tötschinger 2016 gewöhnt. "Ich habe mein Talent fürs Alleinsein entdeckt, und ich genieße es", sagte Hörbiger. Inzwischen ist ihr Sohn, der Regisseur Sascha Bigler, ihr wichtigster Vertrauter. "Er ist mir der allerliebste Mensch auf dieser Welt." Ihren bevorstehenden 80. Geburtstag hätte sie am liebsten schon hinter sich, so Hörbiger. Die Feier "findet im ganz kleinen Familienkreis statt".

Quelle: dts Nachrichtenagentur