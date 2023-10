Hape Kerkeling: "Im Urlaub laufe ich genauso unmöglich rum wie Angela Merkel"

Ab 19. Oktober ist er in der Fortsetzung des Kultfilms "Club Las Piranjas bei RTL+ zu sehen, diese Woche spricht Entertainer Hape Kerkeling, 58, in der aktuellen GALA über seine Reise-Routinen. "Für mich heißt Urlaub vor allem: Neues sehen, erleben, schmecken, riechen. Ich bin mehr Hobbyforscher als Tourist. Eine Woche am Strand wäre mir heute viel zu langweilig."

Anders als in seiner Vox-Reise-Serie "Hape und die 7 Zwergstaaten" läuft er allerdings nicht mit Jackett und Einstecktuch rum: "Wenn ich mir derartig viele Gedanken übers Outfit machen müsste, wo würde denn da die Entspannung bleiben? Im Urlaub laufe ich genauso unmöglich rum wie Angela Merkel", so Kerkeling zu GALA. Quelle: Gala (ots)