Corona-Plandemie: „Mir war ab der 1. Sekunde klar, dass hier etwas nicht stimmt!“

In Berlin wurde am Wochenende an die ersten Corona-Proteste vor drei Jahren erinnert. Damals, am 28. März 2020, waren unter dem Namen „Hygiene-Demonstrationen“ erst etwa 50, dann bald Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Unter ihnen war auch der Journalist Kayvan Soufi-Siavash, auch bekannt unter seinem früheren Künstlernamen Ken Jebsen.

Martin Müller-Mertens hat sich am Rande der Kundgebung am Rosa-Luxemburg-Platz mit ihm unterhalten. Quelle: AUF1